Картофельное пюре – это идеальный гарнир, который подходит для праздничного стола и на каждый день. К тому же, очень бюджетный. Но далеко не всегда получаются приготовить действительно вкусное блюдо. Все это из-за ряда ошибок, которые очень часто допускают.

Редакция FoodOboz расскажет, что может испортить картофельное пюре. Оно получится невкусным и с комочками.

Неправильный сорт

Существует большое разнообразие сортов картофеля. Но далеко не все они подходят для приготовления пюре. А именно – розовая. Чем больше цвет плода приближен к красному – тем хуже пюре из него получится. Лучше выбирать белый картофель – он очень хорошо разваривается.

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Когда лучше добавлять соль

Многие блюда нужно солить уже в самом конце приготовления. Но картофельного пюре это не касается. Чтобы вкус получился удачным – обязательно изначально посолите еще холодную воду.

Можно ли выкладывать картофель в горячую воду

Именно из-за того, что картофель был заброшен в горячую воду, и образуются комочки. Кусочки по бокам моментально становятся мягкими в то время, как внутри картофель еще очень жесткий. Это будет очень ощутимо, когда вы будете разминать плоды. Выкладывать овощ нужно только в холодную воду.

Холодное масло и молоко

Пюре получится воздушным и будет иметь приятный цвет только в том случае, если будет постоянно теплым. Поэтому и дополнительные ингредиенты должны быть соответствующей температуры.

Не готовьте пюре заранее

Готовить пюре заранее – это тоже грубая ошибка. Такой гарнир должен быть максимально свежим. В холодном виде картофель будет невкусным и непривлекательным.

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