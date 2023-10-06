Квашеная капуста – вкусная и полезная закуска на все случаи жизни. Квасят ее преимущественно с добавлением моркови и рассола. Однако иногда бывает так, что в процессе хранения блюдо меняет свой вкус, становясь кислым. Впрочем, это легко исправить.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему квашеная капуста становится кислой и как ее спасти.

Оказывается, что квашеная капуста может оказаться кислой в том случае, если вы не соблюдали температурный режим или слишком долго держали ее под гнетом.

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Как убрать кислоту из капусты?

Способ 1

Самый простой способ заключается в том, что квашеную капусту нужно выложить из банки и промыть под проточной водой, или замочить на 10-15 минут. После этого закуску нужно отжать и положить в банку, где она изначально хранилась.

Способ 2

Следующий способ предполагает добавление сахара в блюдо. Сладкая специя очень хорошо нейтрализует кислоту. Следует добавить всего несколько небольших ложек и тщательно перемешать.

Способ 3

Последний способ подходит не всегда. Впрочем, если закуски осталось не так много, то ее можно смешать со свежей. Результат от такой махинации точно будет и приятно вас удивит. Однако блюдо важно обязательно хранить в холодильнике.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему квашеная капуста становится мягкой и скользкой.