Почему квашеная капуста становится мягкой и скользкой: названы три ошибки

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Почему квашеная капуста становится мягкой и скользкой: названы три ошибки

Квашеная капуста – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Квасят ее преимущественно с добавлением моркови и рассола. Однако нередко бывает так, что в процессе хранения блюдо становится мягким и скользким. Оказывается, что ошибку допустили еще на этапе приготовления.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, почему квашеная капуста становится мягкой и скользкой.

Квашеная капуста польза

Основная причина, почему квашеная капуста становится мягкой и скользкой – деятельность бактерий. Следует отметить, что их образование – это абсолютно нормальный процесс, впрочем, когда количество уже превышает норму, то стоит задуматься.

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Неподходящая посуда

Также причина такого явления может скрываться в неправильно выбранной посуде. Дело в том, что испокон веков капусту квасили в деревянных бочках – блюдо прекрасно хранилось в них. Впрочем, современные хозяйки так не готовят, ведь данная посуда занимает много места в квартире. В качестве альтернативы выбирают стеклянную, эмалированную или пластиковую тару.

Что делать, если квашеная капуста стала темной

Следует отметить, что безопасным из всех видов является стекло, но перед приготовлением его следует тщательно помыть и проверить на наличие сколов. А такую посуду, как пластик следует избегать. Ведь, сам материал токсичен, что может значительно повлиять на вкус вашей закуски.

Соль

Еще одной причиной, почему случаются неприятные последствия – использование не соответствующего вида соли. Дело в том, что для квашения подходит только каменная. А йодированная соль действует как антисептик и препятствует молочнокислому брожению, так что капуста становится мягкой и начинает образовывать слизь.

Как правильно квасить капусту в домашних условиях

Герметичность

Очень важно, когда вы разложите капусту в тару, ограничите к ней доступ воздуха. С этой целью капусту накрывают деревянным кругом и устанавливают фитиль. Правда, важно время от времени протыкать капусту деревянной палочкой, чтобы выпускать образующиеся газы.

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