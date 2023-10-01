Квашеная капуста – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Квасят ее преимущественно с добавлением моркови и рассола. Однако нередко бывает так, что в процессе хранения блюдо становится мягким и скользким. Оказывается, что ошибку допустили еще на этапе приготовления.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, почему квашеная капуста становится мягкой и скользкой.

Основная причина, почему квашеная капуста становится мягкой и скользкой – деятельность бактерий. Следует отметить, что их образование – это абсолютно нормальный процесс, впрочем, когда количество уже превышает норму, то стоит задуматься.

Видео дня

Неподходящая посуда

Также причина такого явления может скрываться в неправильно выбранной посуде. Дело в том, что испокон веков капусту квасили в деревянных бочках – блюдо прекрасно хранилось в них. Впрочем, современные хозяйки так не готовят, ведь данная посуда занимает много места в квартире. В качестве альтернативы выбирают стеклянную, эмалированную или пластиковую тару.

Следует отметить, что безопасным из всех видов является стекло, но перед приготовлением его следует тщательно помыть и проверить на наличие сколов. А такую посуду, как пластик следует избегать. Ведь, сам материал токсичен, что может значительно повлиять на вкус вашей закуски.

Соль

Еще одной причиной, почему случаются неприятные последствия – использование не соответствующего вида соли. Дело в том, что для квашения подходит только каменная. А йодированная соль действует как антисептик и препятствует молочнокислому брожению, так что капуста становится мягкой и начинает образовывать слизь.

Герметичность

Очень важно, когда вы разложите капусту в тару, ограничите к ней доступ воздуха. С этой целью капусту накрывают деревянным кругом и устанавливают фитиль. Правда, важно время от времени протыкать капусту деревянной палочкой, чтобы выпускать образующиеся газы.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: