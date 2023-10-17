Почему квашеная получается мягкой и не вкусной: 3 главных причины

Ирина Мельниченко
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Рецепт капусты

Квашеная капуста является очень полезным им вкусным продуктом, в котором очень много витамина С, а также в ней много фолиевой кислоты, поэтому по мнению экспертов, она очень полезна беременным и кормящим женщинам. 

Домашняя квашеная капуста

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно квасить капусту, чтобы она не стала мягкой и не имела неприятный вкус, а была хрустящей и сочной. 

Как правильно квасить капусту
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Почему капуста становится мягкой 

1. Мало соли 

Соль для приготовления капусты

Первая причина – мало соли, от чего капуста выделяет очень мало сока, в котором она квасится. Ей не хватает жидкости, чтобы хорошо прокваситься.

Кулинары советуют добавлять в капусту 24-30 грамм соли на 1 кг капусты, этого будет достаточно для идеально хрустящей и вкусной капусты. 

Квашеная капуста с солью

2. Много моркови и сахара 

Избыток сахара и моркови делают капусту мягкой. Если вы все же хотите добавить морковь, ее нужно взять обязательно поздних сортов и в пропорции 300-400 г моркови на 10 килограмм капусты.

Квашеная капуста с морковью и сахаром

3. Металлическая посуда 

Капусту лучше всего квасить в стеклянной, деревянной или эмалированной посуде и важно, чтобы она была большого объема, чтобы было место для сока. Металлическая посуда даст капусте темный оттенок и неприятный вкус. 

Квашеная капуста в банке

Важно: пока идет процесс квашение, капусту обязательно нужно протыкать, выпуская излишки углекислого газа, чтобы она не имела неприятного вкуса. 

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