Почему квашеная получается мягкой и не вкусной: 3 главных причины
Квашеная капуста является очень полезным им вкусным продуктом, в котором очень много витамина С, а также в ней много фолиевой кислоты, поэтому по мнению экспертов, она очень полезна беременным и кормящим женщинам.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно квасить капусту, чтобы она не стала мягкой и не имела неприятный вкус, а была хрустящей и сочной.
Почему капуста становится мягкой
1. Мало соли
Первая причина – мало соли, от чего капуста выделяет очень мало сока, в котором она квасится. Ей не хватает жидкости, чтобы хорошо прокваситься.
Кулинары советуют добавлять в капусту 24-30 грамм соли на 1 кг капусты, этого будет достаточно для идеально хрустящей и вкусной капусты.
2. Много моркови и сахара
Избыток сахара и моркови делают капусту мягкой. Если вы все же хотите добавить морковь, ее нужно взять обязательно поздних сортов и в пропорции 300-400 г моркови на 10 килограмм капусты.
3. Металлическая посуда
Капусту лучше всего квасить в стеклянной, деревянной или эмалированной посуде и важно, чтобы она была большого объема, чтобы было место для сока. Металлическая посуда даст капусте темный оттенок и неприятный вкус.
Важно: пока идет процесс квашение, капусту обязательно нужно протыкать, выпуская излишки углекислого газа, чтобы она не имела неприятного вкуса.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: