Яичница – один из самых популярных завтраков. Такое блюдо быстрое в приготовлении и достаточно сытное. Но даже с ней у многих людей часто возникают проблемы.

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Редакция FoodOboz расскажет, из-за каких ошибок не получается приготовить вкусную яичницу. Есть несколько нюансов, на которые нужно обратить особое внимание.

Неправильная сковорода

Чтобы яичница не горела, равномерно прожаривалась и была действительно вкусной, ее нужно готовить на антипригарной сковороде или сковороде из чугуна. Другая посуда для такого блюда не подходит и вы просто испортите продукт.

Не жарьте на сухой сковороде

Приготовление без растительного масла – это точно не о яичнице. Жира нужно быть достаточно. Таким образом, продукт точно не прилипнет и получится удачным, хотя, может быть, это и не очень полезно. Можно выбрать не только обычное подсолнечное масло, но и масло ГХИ или сливочное.

Плохо разогретая сковорода

Не торопитесь выкладывать яйца на сковородку. Сначала нужно убедиться, чтобы посуда была хорошо прогретая – это будет способствовать быстрой и равномерной прожарке.

Не жарьте холодные яйца

Перед тем как жарить яйца, оставьте их на некоторое время при комнатной температуре. Это нужно делать для того, чтобы внутри не было много пара, и по бокам получилась аппетитная хрустящая корочка.

Не используйте старые яйца

Более старые яйца можно использовать для салатов или других блюд. Что касается жарки, продукт должен быть максимально свежим. В противном случае белок может растекаться.

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