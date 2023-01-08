Казалось бы, что сварить пельмени – это самый простой этап приготовления полуфабрикатов. Но часто бывают ситуации, когда в процессе пельмени начинают лопать и развариваться, а из вкусного остается только начинка. Особенно это касается замороженных пельменей.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно варить пельмени, чтобы они были вкусными и не разваривались.

Большинство опытных хозяек убеждают, что замороженные пельмени сами по себе сухие и не пластичные. Поэтому, бросив их в кипящую воду, вы только усугубляете ситуацию – они начинают лопать, развариваться и слипаться.

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Для того чтобы избежать неприятных последствий, бросать пельмени нужно не в кипяток, а в обычную горячую воду. Впрочем, бывает разное и если пельмени уже в кипятке, то не беспокойтесь и добавьте в кастрюлю стакан холодной воды.

Такой лайфхак поможет стабилизировать температуру воды и пельмени сохранят свою форму и структуру.

Также есть еще один трюк, который поможет сварить вкусные пельмени. Для этого перед варкой замочить пельмени в воде на несколько минут. Таким образом тесто впитаю определенное количество воды и при варке пельмени не лопнут.

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