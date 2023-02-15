Почему нельзя бросать сырые яйца в кипяток: способ удачно сварить
Такой простой продукт, как яйца, варят совершенно по-разному. Их можно заливать холодной водой и доводить до кипения, забрасывать в теплую воду или в кипящую. И эффект от каждого способа тоже разный.
Поэтому редакция FoodOboz расскажет, какой способ отваривания яиц верный и почему в кипятках их все же не стоит класть.
Почему бросать яйца в кипящую воду – ошибка
Когда мы забрасываем яйца в кипяток – происходит перепад температуры. Поэтому скорлупа может треснуть и весь продукт вытечет прямо в кастрюлю.
Как лучше варить яйца
После закипания воды нужно убавить огонь и дать воде немного остыть. Уже потом класть яйца. Даже в горячей воде продукт сможет приготовиться.
Почему многие люди бросают яйца именно в кипяток
Яйцо, которое клали в кипящую воду, очень хорошо чистить, ведь скорлупа отстает от белка. Поэтому если вы все же выбираете такой способ, – согрейте яйца хотя бы до комнатной температуры, а уже тогда кладите в воду.
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