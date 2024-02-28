Все мы умеем готовить пасту. Но делаем ли мы это правильно? Как оказалось, большинство хозяек готовят пасту, допуская большое количество ошибок. Речь идет, например, о добавлении масла в воду или из разделения спагетти пополам, чтобы они поместились в кастрюлю.

Чтобы эти, и другие ошибки больше не повторялись, Сильвия Коллока, итальянско-австралийский телеповар и повар, рассказала, как действительно правильно готовить пасту. Рекомендации по этому поводу она опубликовала в своей новой книге "Простой итальянский", пишет Daily Mail.

Нужно ли ломать спагетти?

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По словам повара, пасту нужно ломать только в том случае, если в дальнейшем она будет использоваться в качестве дополнения к первому блюду. Во всех остальных случаях спагетти следует варить целиком, задействуя большую кастрюлю. Кроме этого, спагетти, которые не были сломаны во время варки, лучше удерживают соус, а еще, их будет гораздо легче есть, вращая вилками длинные пряди.

Стоит ли добавлять масло?

Коллока утверждает, что не следует добавлять масло во время варки пасты. Многие хозяйки используют этот метод, считая, что таким образом макароны не будут слипаться. Но на самом деле масло просто всплывет на поверхность воды и не будет выполнять никакой функции, или нести пользы для пасты.

Что сделать, чтобы макароны не слипались?

Единственным действенным трюком, чтобы макароны не слипались, говорит Сильвия, я их отварив в подсоленной воде. После того, как макароны оказались в воде, их следует несколько раз перемешать. Таким образом, она никогда не слипнутся.

Как правильно варить пасту аль денте?

Правильные макароны – это макароны, приготовленные аль денте. Чтобы получить такой эффект, следует готовить пасту на большом огне, иначе блюдо рискует превратиться в сплошную кашу.

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