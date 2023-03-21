Почему огурцы морщатся и становятся мягкими в банке: основные ошибки
Маринованные огурцы – это вкусная закуска на все случаи жизни. В идеале они получаются хрустящими, сочными и имеют плотную текстуру. Нередко бывает так, что в процессе хранения они стали мягкими, потеряли упругость и сморщились. Это говорит о том, что был нарушен процесс приготовления.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему огурцы сморщиваются в банке и как этого избежать.
Сморщиваться огурцы могут по следующим причинам:
- использование перезрелых плодов для приготовления;
- пренебрежение замачиванием огурцов в холодной воде;
- использование большого количества соли и чеснока;
- использование салатных сортов огурцов.
Как консервировать огурцы, чтобы они были хрустящими и упругими?
1. Для консервирования следует использовать только молодые и только что сорванные с грядки плоды. В идеале они должны быть колючими и без желтых пятен.
2. Чтобы маринованные огурцы были сочными и твердыми, их лучше замочить в холодной воде и оставить в таком виде на ночь.
3. Некоторые хозяйки советуют добавить в каждую банку по одной ложке водки. Говорят, это влияет на упругость плодов.
4. Кроме алкоголя, добавьте также листья хрена и смородины.
Помните: срок годности маринованных огурцов составляет 2 года. После этого плоды начинают постепенно сморщиваться и становятся мягкими.
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