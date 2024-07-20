Запеченный картофель – это отличный гарнир к любому мясу или рыбе. Очень вкусно, если овощ получается хрустящим снаружи и мягким внутри. Но такого эффекта не всегда удается достичь из-за ряда ошибок, которые часто допускают даже опытные хозяйки.

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Редакция FoodOboz расскажет, на что нужно обратить особое внимание при запекании картофеля. Следуйте следующим рекомендациям и вы получите идеальное блюдо.

Не запекайте влажный овощ

Перед приготовлением картофель обязательно нужно промыть. Сначала сполоснуть несколько раз в кожуре, а затем и в очищенном виде. Но не забывайте и о том, что после этого плоды нужно полностью высушить. Это можно сделать с помощью салфетки. Излишняя влага будет препятствовать образованию золотистой и хрустящей корочки.

Не используйте фольгу

Фольга – это еще один враг хрустящей корочки в картофеле. Внутри будет собираться много влаги и вся она окажется на кожуре. В результате, кусочки будут очень мягкими.

Когда неправильно добавлять специи и масло

Добавлять специи и масло еще в сырой картофель – это большая ошибка. Овощ слишком засушится и, при этом, не будет хрустящей корочки. Лучше всего за 10 минут до готовности добавить масло, специи, а затем вернуть кусочки обратно в духовку.

Не нагревайте духовку слишком

Чтобы запеченный картофель получился вкусным, нужно терпение. Нельзя ставить очень высокую температуру, потому что овощ просто подгорит и будет очень жестким. Оптимальное время запекания – это 90 минут при температуре 150 градусов.

Не запекайте картофель без решетки

Обязательное условие, при котором картофель равномерно пропечется, это распределение теплого воздуха. Этого можно добиться с помощью решетки, которую нужно установить сверху на противень. Выкладывайте картофель плотно, но чтобы минимальные пробелы оставались.

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