Почему запеченный картофель получается мягким и без корочки: не допускайте этих ошибок в приготовлении
Запеченный картофель – это отличный гарнир к любому мясу или рыбе. Очень вкусно, если овощ получается хрустящим снаружи и мягким внутри. Но такого эффекта не всегда удается достичь из-за ряда ошибок, которые часто допускают даже опытные хозяйки.
Редакция FoodOboz расскажет, на что нужно обратить особое внимание при запекании картофеля. Следуйте следующим рекомендациям и вы получите идеальное блюдо.
Не запекайте влажный овощ
Перед приготовлением картофель обязательно нужно промыть. Сначала сполоснуть несколько раз в кожуре, а затем и в очищенном виде. Но не забывайте и о том, что после этого плоды нужно полностью высушить. Это можно сделать с помощью салфетки. Излишняя влага будет препятствовать образованию золотистой и хрустящей корочки.
Не используйте фольгу
Фольга – это еще один враг хрустящей корочки в картофеле. Внутри будет собираться много влаги и вся она окажется на кожуре. В результате, кусочки будут очень мягкими.
Когда неправильно добавлять специи и масло
Добавлять специи и масло еще в сырой картофель – это большая ошибка. Овощ слишком засушится и, при этом, не будет хрустящей корочки. Лучше всего за 10 минут до готовности добавить масло, специи, а затем вернуть кусочки обратно в духовку.
Не нагревайте духовку слишком
Чтобы запеченный картофель получился вкусным, нужно терпение. Нельзя ставить очень высокую температуру, потому что овощ просто подгорит и будет очень жестким. Оптимальное время запекания – это 90 минут при температуре 150 градусов.
Не запекайте картофель без решетки
Обязательное условие, при котором картофель равномерно пропечется, это распределение теплого воздуха. Этого можно добиться с помощью решетки, которую нужно установить сверху на противень. Выкладывайте картофель плотно, но чтобы минимальные пробелы оставались.
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