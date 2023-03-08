Казалось бы, очевидно, что сырое мясо перед приготовлением или после покупки нужно мыть. Так делают подавляющее большинство хозяек. Но правильно ли это – нужно выяснить.

Нутрициолог Ольга Дорош (olhadorosh_) на своей странице в Instagram рассказала, нужно ли мыть мясо, как с ними правильно работать и хранить.

Дело в том, что сырое мясо может содержать вредные бактерии, в том числе сальмонеллу. Это означает, что все, к чему прикоснется продукт, может заразиться этими вредителями. То же касается и мойки, особенно если вы моете мясо под краном. Ведь разбрызгивание воды может перенести болезнетворные микроорганизмы в раковину, а также попасть на рабочую поверхность, чистую посуду, другие продукты.

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Поэтому мытье упакованного сырого мяса – не эффективный способ борьбы с бактериями и может повысить вероятность пищевого отравления. Впрочем, приготовление мяса при высокой температуре достаточно, чтобы уничтожить все бактерии.

Но помните, что любые поверхности, контактировавшие с сырым мясом, могут содержать бактерии, поэтому их следует вымыть горячей водой с мылом, промыть, а затем высушить на воздухе или бумажным полотенцем.

Нужно ли мыть мясо перед замораживанием?

Не нужно. Это может увеличить риск перекрестного заражения так же, как перед приготовлением. Когда мясо снова разморозится, его приготовление все равно убьет все бактерии.

Правила работы и хранения

1. Купленное сырое мясо, птицу, рыбу следует нести из магазина в отдельных пакетах от овощей, хлеба и других продуктов.

2. Хранить эти сырые продукты нужно в отдельных контейнерах.

3. Используйте различные разделочные доски для сырых и вареных продуктов.

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