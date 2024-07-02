Курица – это очень диетический и нежирный продукт. Из-за этого, несмотря на удачный вкус, мясо часто получается сухим. Потому его нужно правильно приготовить.

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Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки чаще всего допускают при запекании и жарке курицы. На сочность продукта влияет несколько нюансов.

Вы неправильно добавляете соль

Многие хозяйки убеждены, что соль может забрати из курицы все соки, поэтому подсаливают продукт в самом конце приготовления. Но именно поэтому курица часто получается пресной и сухой. Для того, чтобы качественно посолить курицу, ложку соли нужно растворить в воде. Затем поместить в полученную жидкость курицу на 30 минут.

Не готовьте мясо без маринада

На вкус курицы во многом влияет маринад. Не упустите возможности добавить маринад на основе специй, соевого соуса, оливкового масла, сметаны или майонеза – курица будет очень сочной.

Не ставьте слишком высокую температуру

Если вы запекаете курицу при температуре 200 градусов или выше – сочной она точно не будет. Мясо просто пересушится, и его невозможно будет есть. Оптимальная температура – 180 градусов.

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