Ароматные жареные пирожки – это вкус настоящего семейного уюта. Но для того, чтобы приготовить такие изделия, нужно знать несколько простых нюансов. Из-за ряда ошибок пирожки могут подгореть или, наоборот, получатся сырыми.

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Редакция FoodOboz расскажет, как правильно готовить жареные пирожки. Есть несколько важных моментов, которые помогут вам получить действительно удачные изделия.

Не выкладывайте пирожки на холодную сковороду

Пирожки никогда не будут золотистыми и пышными, если выложить их на холодную сковородку. Сначала нужно хорошо разогреть саму посуду, а затем масло в ней. Только через три минуты можно выкладывать изделия.

Не делайте слишком большую или маленькую температуру

Чтобы пирожки равномерно прожарились, были готовы внутри и золотистые сверху, жарить их нужно на среднем огне. За этим обязательно нужно следовать. А для того, чтобы масло не брызгало, добавьте в него совсем немного соли.

Не накрывайте пирожки крышкой

Пирожки нужно жарить без крышки. Все потому, что во время приготовления под крышкой образуется конденсат, попадающий на тесто. Поэтому изделия размягчаются и уже не будут хрустящими.

Выбирайте только качественное масло

Масло для приготовления пирожков лучше использовать рафинированное. Она не будет обладать ярким ароматом и не будет гореть.

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