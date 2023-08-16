Как правило, лук следует хранить в сухом прохладном месте. Кроме этого нужно соблюдать "соседство" с другими овощами. Ведь, во многих случаях лук способен быстро гнить.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, с каким овощем никогда нельзя хранить лук, чтобы он не загнил.

Следовательно, опытные хозяйки не советуют хранить лук в одном помещении с картофелем. Все потому, что в таком "соседстве" овощи быстро портятся и в один момент превращаются в гниль.

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Как долго сохраняется лук?

Считается, что идеальной температурой для хранения целого лука является от 0 до +10 градусов Цельсия. В таких условиях овощ будет прекрасно храниться в течение одного года. В остальных случаях этот срок сокращается.

Что касается порезанного лука, то его можно хранить в холодильнике и даже в морозильной камере. Однако есть несколько нюансов:

Первый – порезанный лук лук лучше хранить в герметичном контейнере в холодильнике примерно 7 дней.

Второй – измельченный лук, который вы не собираетесь использовать в ближайшее время, можно хранить в морозильной камере в течение нескольких месяцев.

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