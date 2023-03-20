Салат с печенью для легкого ужина: как правильно ее приготовить для блюда, чтобы она не горчила
Печень – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления не только паштетов, но и очень вкусных салатов, отбивных и рубленных котлет. Для того, чтобы печень не была горькой, ее нужно правильно очистить и замочить в молоке перед приготовлением.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из жареной печени со свежими овощами и соусом.
Ингредиенты:
- Греческий йогурт – 2 ст. л. (можно сметану 20%)
- Чеснок – 1 зуб.
- Сок лайма – 1 ч. л. (можно лимон)
- Соль, перец – по вкусу
- Печень куриная – 200 г (можно заменить рыбой, бастурмой или куриным филе)
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Пармезан – 30-40 г (или любой твердый творог)
- Микс салата
- Огурцы
- Помидоры
Способ приготовления:
1. Печень очистите от пленок, обдайте кипятком, можно замочить в молоке, чтобы она не горчила, после обжарьте 4-5 минут на сильном огне, добавьте соевый соус.
2. Заправка: в йогурт добавьте сок лайма, измельченный чеснок, перемешайте.
3. Овощи нарежьте произвольно.
4. Выложите на блюдо микс салата, сверху овощи, жареную печень, полейте соусом и присыпьте тертым сыром.
Готовый салат нужно подавать сразу, пока печень еще горячая!
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