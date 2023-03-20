Салат с печенью для легкого ужина: как правильно ее приготовить для блюда, чтобы она не горчила

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Рецепт салата с печенью

Печень – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления не только паштетов, но и очень вкусных салатов, отбивных и рубленных котлет. Для того, чтобы печень не была горькой, ее нужно правильно очистить и замочить в молоке перед приготовлением.

Салат с печенью

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из жареной печени со свежими овощами и соусом.

Рецепт салата с печенью
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Ингредиенты:

  • Греческий йогурт – 2 ст. л. (можно сметану 20%)
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Сок лайма – 1 ч. л. (можно лимон)
  • Соль, перец – по вкусу
  • Печень куриная – 200 г (можно заменить рыбой, бастурмой или куриным филе)
  • Соевый соус – 1 ст. л.
  • Пармезан – 30-40 г (или любой твердый творог)
  • Микс салата
  • Огурцы
  • Помидоры

Способ приготовления:

1. Печень очистите от пленок, обдайте кипятком, можно замочить в молоке, чтобы она не горчила, после обжарьте 4-5 минут на сильном огне, добавьте соевый соус.

Как правильно готовить печень

2. Заправка: в йогурт добавьте сок лайма, измельченный чеснок, перемешайте.

Соус для салата

3. Овощи нарежьте произвольно.

Свежие помидоры

4. Выложите на блюдо микс салата, сверху овощи, жареную печень, полейте соусом и присыпьте тертым сыром.

Приготовление салата

Готовый салат нужно подавать сразу, пока печень еще горячая!

Вкусный салат с жареной печенью

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