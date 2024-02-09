Как бы вы ни ухаживали за своей кожей и на какие бы процедуры не ходили – именно образ жизни больше всего влияет на старение организма. А именно, питание. Есть продукты, которые просто разрушают ваш организм изнутри, и из-за этого он начинает стареть в разы быстрее.

Редакция FoodOboz расскажет, какую пищу лучше не есть, чтобы сохранить здоровье и молодость на долгие годы. Эти продукты точно есть в вашем рационе.

Откажитесь от еды с трансжирами

Трансжиры, в целом, являются самыми вредными веществами, которые только могут быть в вашем рационе, они вызывают диабет, повышают холестерин и плохо влияют на работу сосудов. Трансжиры есть в составе различных кондитерских изделий, кремах, плавленых сырках, а также в маргарине. От всех этих продуктов нужно обязательно отказаться.

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Откажитесь от сахара

Если вы часто едите сахар – это сразу заметно по вашей коже. Она теряет упругость и эластичность из-за влияния сахарозы и фруктозы на коллаген. Вдобавок, повышение уровня сахара в крови, что вызывает разнообразные заболевания многих органов.

Откажитесь от алкоголя

От алкоголя может в разы расти печень, а также замедляется обмен веществ. Также вы можете очень быстро начать набирать вес. Поэтому для здоровья и молодости от алкоголя точно нужно отказаться.

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