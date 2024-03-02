Секретный ингредиент болоньезе: что добавить, чтобы блюдо стало еще более непревзойденным

Паста болоньезе – это блюдо, много лет назад распространившееся по всему миру. Ее очень просто готовить, а вкус почти всегда получается непревзойденным.

Каждая хозяйка имеет собственный рецепт соуса к пасте болоньезе. Каждая из них добавляет к соусу определенные ингредиенты, которые делают его особенным. Одним из них поделилась в своем TikTok блоггерша Айеша, пишет Mirror.

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По словам блоггерши, чтобы сделать идеальный соус к пасте болоньезе, она добавляет анчоусы. Они ни в коем случае не наделят блюдо рыбным вкусом, а напротив, добавят глубины соуса. Благодаря добавлению анчоусов обеспечивается пикантный и солоноватый вкус.

Кроме этого, во время приготовления соуса следует добавить немного лавровых листьев и несколько веточек тимьяна. Перед подачей их нужно удалить из соуса. Кроме этого, неотъемлемая роль в насыщенности соуса играет время его приготовления. К моменту добавления молока соус должен вариться около двух часов. И еще час после того, как к нему добавили молоко. Только в таком случае вы получите настоящий соус болоньезе, который сделает пасту неотразимой.

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