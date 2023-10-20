Осень – это сезон различных видов грибов. Такой продукт достаточно универсален, ведь его можно мариновать, консервировать на зиму, добавить в салаты и закуски. Грибы действительно очень полезны, но следует заметить, что не для всех.

Диетолог Наталья Самойленко (samoylenko_diet) на своей странице в Instagram рассказала о пользе осенних грибов и кому стоит от них воздержаться.

В каких случаях грибы пойдут на пользу?

По словам диетолога, грибы будут полезны при:

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лишнему весу – все потому, что грибы содержат много белка и имеют низкое содержание углеводов;

остеопорозе – грибы богаты кальцием;

нарушении жирового обмена – продукт имеет высокое содержание холестерина низкой плотности;

сердечно-сосудистых заболеваниях – из-за высокого содержания калия;

нарушении работы щитовидной железы – грибы содержит селен;

выпадении волос – источник железа и витамина D;

воспалениях в организме – содержат хитин и антиоксиданты, создают так называемый эффект anti-age.

"Достаточно 100 г опят, чтобы полностью удовлетворить суточную потребность организма в цинке и меде. А белый гриб по содержанию фосфора может уступить только мясу и рыбе", – добавляет диетолог.

Кому нельзя есть грибы?

Однако грибы лучше не есть детям до 12 лет, беременным женщинам, при аллергии на продукт и болезнях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

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