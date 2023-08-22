Куриные яйца являются очень полезным продуктом, в котором много витаминов. В белке например мало калорий и он не содержит жира, а также помогает понизить кровяное давление, богат витаминами группы В. А желток содержит холин, его отсутствие приводит к отложению жира в печени, а также много полезных жиров и лецитин — основной строительный материал для мембраны клеток. Специалисты рекомендуют есть яйца в вареном виде, и наилучше – чтобы желток был жидким.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, сколько и как можно хранить вареные яйца, чтобы они были безопасными.

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Нужно знать, что вареные яйца портятся очень быстро, намного быстрые, чем сырые. При комнатной температуре их можно хранить всего 12 часов, а летом, когда температура больше + 25 градусов – 10 часов.

Специалисты советуют хранить вареные яйца в холодильнике, но всего 3-5 дней.

Что касается сырых яиц, их нужно хранить в холодильнике, перед этим обязательно помойте их в содовом растворе.

Стоит отметить, что столовые яйца можно хранить 25-28 суток при комнатной температуре, диетические 7 суток. А еще важно, что сырые яйца можно хранить в холодильнике 2-3 месяца.

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