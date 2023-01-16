Домашнее варенье – это одна из любимых заготовок, которую хранят на зиму. Из варенья можно варить компот или кисель, добавлять в десерты и выпечку: запеканки или пироги.

Зачастую бывает так, что съесть все запасы за сезон семья не успевает и что делать с консервацией тоже не понимают. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, сколько лет можно хранить домашнее варенье и как продлить его срок годности.

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Если вы варили варенье с соблюдением всех рекомендаций, а также правильно хранили заготовку, то храниться оно может 3-5 лет.

Но срок годности может изменяться и зависит это от следующих факторов:

1. Если вы варили варенье с большим количеством сахара, то со временем оно начнет сахариться и станет густым. Правда, его можно есть, а также использовать для выпечки и десертов.

2. Если вы варили варенье с недостаточным количеством сахара, то оно наоборот может быстро испортиться и не простоит даже полгода.

Главное – следует смотреть на качество заготовки. Если отсутствуют признаки плесени или брожения, его можно спокойно есть через год.

Также следует отметить, что срок годности засахаренного варенья можно продлить, а именно переварить его с лимонной кислотой и горячей водой. Ориентированные пропорции: на 1 л варенья требуется 2 г лимонной кислоты и 1/4 стекла кипятка.

Важные моменты:

На внутренних частях металлических крышек не должно быть пятна ржавчины.

Если крышки хотя бы немного вздулись, следует отказаться от употребления заготовки.

Любая плесень свидетельствует о том, что заготовка некачественная и ее нельзя употреблять.

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