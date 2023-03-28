Сколько сахара и когда нужно добавлять в повидло: секреты удачной консервации
Фруктовое или ягодное повидло – не только начинка для выпечки или намазка на булку, но и самостоятельный сладкий десерт. Чтобы повидло имело приятную текстуру и привлекательный цвет, нужно соблюдать пропорции, время приготовления и рецепт.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно и вкусно готовить повидло.
Несколько фактов:
- идеальные пропорции – 1 кг ягодного или фруктового пюре\1 кг сахара;
- сахар нужно добавлять через 30 минут после варки ягод или фруктов;
- консистенция правильно сваренного повидла напоминает жирную сметану;
- соблюдая правила стерилизации, срок годности повидла составляет 3 года;
- готовя ягодное повидло, рекомендуют добавить кусочки яблок, чтобы повидло имело желеобразную консистенцию.
Идеальный рецепт повидла для ягод и фруктов
Ингредиенты:
- ягоды\фрукты
- сахар
Способ приготовления:
1. Перебрать ягоды, помыть и почистить, после чего измельчить их с помощью мясорубки.
2. Полученное пюре вылить в кастрюлю, смазанную оливковым маслом. Варить 30 минут.
3. Добавить сахар и варить еще 30 минут на слабом огне – объем повидла должен уменьшиться вдвое.
4. Готовое повидло разлить по стерилизованным банкам, но не замучить крышками – лучше дождаться застывания верхнего слоя повидло.
5. На этом шаге можно закатать банки крышками.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить повидло из яблок как мармелад.