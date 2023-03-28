Фруктовое или ягодное повидло – не только начинка для выпечки или намазка на булку, но и самостоятельный сладкий десерт. Чтобы повидло имело приятную текстуру и привлекательный цвет, нужно соблюдать пропорции, время приготовления и рецепт.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, как правильно и вкусно готовить повидло.

Несколько фактов:

идеальные пропорции – 1 кг ягодного или фруктового пюре\1 кг сахара;

сахар нужно добавлять через 30 минут после варки ягод или фруктов;

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консистенция правильно сваренного повидла напоминает жирную сметану;

соблюдая правила стерилизации, срок годности повидла составляет 3 года;

готовя ягодное повидло, рекомендуют добавить кусочки яблок, чтобы повидло имело желеобразную консистенцию.

Идеальный рецепт повидла для ягод и фруктов

Ингредиенты:

ягоды\фрукты

сахар

Способ приготовления:

1. Перебрать ягоды, помыть и почистить, после чего измельчить их с помощью мясорубки.

2. Полученное пюре вылить в кастрюлю, смазанную оливковым маслом. Варить 30 минут.

3. Добавить сахар и варить еще 30 минут на слабом огне – объем повидла должен уменьшиться вдвое.

4. Готовое повидло разлить по стерилизованным банкам, но не замучить крышками – лучше дождаться застывания верхнего слоя повидло.

5. На этом шаге можно закатать банки крышками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить повидло из яблок как мармелад.