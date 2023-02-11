Квашеная капуста – это не только вкусное и полезное, но и универсальное блюдо на все случаи жизни, которое подают на любое празднование и просто на ежедневный стол. Готовят ее на зиму по-разному: с морковью, свеклой, медом, рассолом и клюквой. В готовом виде ее даже добавляют в салаты.

Готовя такую заготовку, очень важно выбрать удачный рецепт, качественные продукты и четко соблюдать пропорции. Иначе – капуста начнет быстро портиться и горчить. Больше всего на вкус влияет количество соли.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, сколько соли нужно добавить, чтобы квашеная капуста не горчила.

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Если ваш рецепт не нуждается в приготовлении рассола, то ориентировочное соотношение ингредиентов: на 1 кг капусты нужно 20 соли (это примерно 1 ст. л. без горки). Помните, что для квашения капусты подходит только обычная поваренная соль, с другими видами экспериментировать не нужно.

Что касается самой капусты, то для приготовления подходят только среднеспелые сорта. Если используете раннюю капусту, она получится слишком мягкой и, соответственно, не будет долго храниться. Засолка поздних сортов грозит тем, что продукт со временем будет иметь неприятный вкус и запах.

Для длительного хранения наиболее подходят следующие сорта капусты:

Белокочанная круглая форма.

Большие белые кочаны.

Важно: срез на кочане должен быть светлым и однородным, если присутствуют хотя бы минимальные пятна, это означает, что начался процесс гниения овощей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, чем уникальна квашеная капуста и почему ее нужно есть зимой.