Ни для кого не секрет, что жители Великобритании просто обожают чай. Независимо от этого, там до сих пор ведутся споры относительно того, как правильно заваривать этот напиток.

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А недавно издание Mirror с помощью экспертов из Wren Kitchens Анжелы Пирс и Кэти Киппакс смогли определить, как действительно правильно заваривать чайные пакетики, чтобы напиток получился не только вкусным, но и полезным.

Одной из основных ошибок при приготовлении чая является недостаточное время его заваривания. Чайник пакетик следует оставить в чашке на 3-5 минут. Также важно, чтобы температура воды была 100 градусов.

Тем не менее, оставлять чайник пакетик в чашке в течение всего процесса питья – неправильно. Чем дольше вы оставите пакетик, тем больше шансов, что он станет горьким, поскольку горячая вода вытянет интенсивный вкус.

Не следует забывать, что в Великобритании чай любят пить с молоком. Однако в течение длительного времени ведутся споры, которые первым следует наливать в чашку: чай или молоко. Эксперты утверждают, что сначала следует наливать воду, затем класть в нее пакетик чая, а после того, как он заварился, добавлять молоко.

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