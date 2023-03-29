Сколько яиц добавить в тесто для пышного, высокого и легкого бисквита: простой рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
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2 минуты
1,8 т.
Как приготовить высокий бисквит

Один из самых распространенных и простых в приготовлении десертов – бисквит. Именно этот вид выпечки известен во всем мире. Готовится он очень просто, вам достаточно только придерживаться четких пропорций, тогда он получится высоким, воздушным и очень вкусным. 

Секреты приготовления пышного и высокого бисквита

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом и советами по приготовлению очень удачного, пышного бисквита, который станет идеальной основой для приготовления десертов. 

Рецепт бисквита
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Советы от кулинара: 

  • Для формы 18 см диаметром – 3-4 яйца.
  • Для формы 20 см диаметром – 5-6 яиц, и т д
  • Согласно диаметру формы – увеличиваем ингредиенты во столько раз, сколько по рецепту у вас будет идти яиц.

Ингредиенты:

  • яйца категории С1 – 1 шт. 
  • сахар – 30 г
  • мука – 26 г
  • крахмал кукурузный или картофельный – 6 г

Способ приготовления:

1. Духовку рзогрейте до 170 С. 

2. Соедините яйца комнатной температуры с сахаром и взбейте 20 минут. Яичная пена должна быть густой, пышной и после взбивания еще минуту узор должен держаться на поверхности. 

Яичная смесь

3. Соедините муку и крахмал, добавляйте в взбитые яйца 3-4 частями, перемешивайте силиконовой лопаткой, чтобы тесто не потеряло воздушность.

Основа для десерта

4. Готовое тесто перелейте в разъемную форму, застеленную пергаментом или фольгой. Важно – форму ничем не смазывайте, биксвит при выпекании "цепляется" за стенки формы и растет.

Готовое тесто для пышного бисквита

5. Сразу поставьте форму с бисквитом в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Средний уровень, режим верх-низ без обдува. Выпекайте 40-45 минут. 

6. Готовый бисквит достаньте из духовки, переверните вверх дном на решетку, через 10 минут снимите фольгу/пергамент со дна и полностью охладите. 

Готовый бисквит

7. Остывший бисквит острым ножом вырежьте из формы, проводя им по стенкам формы. Осторожно оберните пищевой пленке и поставьте в холодильник минимум на 8 часов. Таким образом, влага в бисквите равномерно распределится, и его можно будет очень легко порезать. 

Пышный бисквит

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