Оладьи могут быть отличной альтернативой хлебу, булкам и пирогам. Для того, чтобы они не прилипали, тесто должно быть как густая сметана.

Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, сколько яиц нужно добавить в тесто, чтобы они были пышными и не растекались.

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Сколько яиц добавить в тесто

На 0,5 л кефира нужно добавить всего 1 яйцо. Но, если нужно приготовить много оладий, в таком случаи нужно удваивать кефир, тогда и количество яиц увеличивается.

Стоит отметить, что если яйца не добавить в тесто, оладьи не будут пышными и мягкими!

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