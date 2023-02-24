Лучшая основа для вкусного торта и пирожных – бисквит. Но зачастую он получается недостаточно пышным и высоким из-за несоблюдения пропорций. Кулинары рекомендуют добавлять в основу 4 яйца – именно сколько нужно для идеальной структуры.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом пышного бисквита, для которого нужно всего 4 яйца.

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Совет: яйца для теста должны быть комнатной температуры и категории С0.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Сахар – 155 г

Ванильный сахар – 1 пачка, или ванильный экстракт – 3 капли

Мука – 155 г

Крахмал картофельный – 25 г

Разрыхлитель – 7 г

Масло подсолнечное – 40 мл

Кипяток – 50 мл

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 165 °С.

2. Яйца взбейте на максимальной скорости миксера с сахаром, солью и экстрактом ванили. Важно взбивать яйца примерно 10-15 минут. Масса должна стать белой и увеличиться в объеме в несколько раз.

3. Просейте в отдельной миске муку с разрыхлителем и крахмалом, перемешайте венчиком до однородного состояния.

4. Добавьте ко взбитым яйцам половину сухих ингредиентов, осторожно перемешайте венчиком, добавьте кипяток и масло, перемешайте до однородного состояния и добавьте оставшиеся сухие ингредиенты, еще раз осторожно перемешайте, чтобы мука полностью соединилась с яйцами.

5. Готовое тесто перелейте в подготовленную форму и выпекайте 40 минут. Первые 20 минут духовку открывать нельзя. На 40-й минуте можно проверить готовность бисквита шпажкой: если она сухая, убавьте температуру до 120 °С и выпекайте еще 10 минут.

6. Готовый бисквит переверните вверх дном на решетку, снимите фольгу и оставьте до полного охлаждения. Затем оберните бисквит пищевой пленкой и отправьте на ночь в холодильник.

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