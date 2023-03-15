Сколько яиц нужно добавлять в фарш для котлет, чтобы они не распадались: советы и рецепт

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
1 минута
1,0 т.
Куриные котлеты

Куриное мясо может быть идеальной основой для приготовления вкусных, диетических котлет. Для того, чтобы котлеты держали форму, в фарш достаточно добавить 1 яйцо и панировочные сухари.

Как приготовить вкусные домашние котлеты

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных куриных котлет, которые не будут распадаться.

Рецепт котлет
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Совет: чтобы котлеты были сочными, в фарш добавьте хлеб смоченный в молоке или воде, а также добавьте овощи, лук, чеснок.

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500-600 г
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • батон – 1/4 шт.
  • соль, перец, орегано, масло
  • + 1 ст.л. панировочных сухарей, если фарш слишком влажный

Способ приготовления:

1. Хлеб замочите в воде или молоке, после максимально отожмите. 

Приготовление фарша для котлет

2. Морковь, чеснок и лук натрите на терке.

3. Смешайте фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, посолите, поперчите по вкусу и добавьте орегано.

Готовый фарш

4. Руками сформируйте котлеты и жарьте на умеренном огне с двух сторон.

Готовые вкусные котлеты

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