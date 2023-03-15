Сколько яиц нужно добавлять в фарш для котлет, чтобы они не распадались: советы и рецепт
Куриное мясо может быть идеальной основой для приготовления вкусных, диетических котлет. Для того, чтобы котлеты держали форму, в фарш достаточно добавить 1 яйцо и панировочные сухари.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных куриных котлет, которые не будут распадаться.
Совет: чтобы котлеты были сочными, в фарш добавьте хлеб смоченный в молоке или воде, а также добавьте овощи, лук, чеснок.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500-600 г
- лук – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- батон – 1/4 шт.
- соль, перец, орегано, масло
- + 1 ст.л. панировочных сухарей, если фарш слишком влажный
Способ приготовления:
1. Хлеб замочите в воде или молоке, после максимально отожмите.
2. Морковь, чеснок и лук натрите на терке.
3. Смешайте фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, посолите, поперчите по вкусу и добавьте орегано.
4. Руками сформируйте котлеты и жарьте на умеренном огне с двух сторон.
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