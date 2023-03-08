Кроме яиц, важными составляющими многих рецептов выпечки является растительное или сливочное масло. Эти ингредиенты часто заменяют друг другом, но в зависимости от типа выпечки это не всегда правильно.

В одном из кулинарных блогов (lvivski.recipes) в Instagram рассказали, что лучше использовать в выпечке и почему: растительное или сливочное масло.

Сообщается, что прибавив в выпечку растительное масло, изделие будет иметь многогранный вкус и приятную влажность. Единственное – лакомство с добавлением этого ингредиента не так поднимается, получается не таким пышным, однако достаточно влажным.

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В большинстве же рецептов требуется именно сливочное масло, поскольку оно формирует особую структуру. В процессе взбивания образуется много крошечных воздушных карманчиков, которые вместе с дрожжами создают пушистую, но устойчивую текстуру. Выпечка с добавлением сливочного масла получается очень мягкой и воздушной, в то же время менее сочной.

Как вывод можно сказать, что если рецепт предполагает использование растопленного сливочного масла, вполне безопасно использовать вместо него растительное масло. С другой стороны, оно не является отличной заменой в рецептах, требующих сливочного масла комнатной температуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, чем заменить яйца в выпечке.