Специи, которые испортят любой суп: топ-3

Ирина Мельниченко
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1 минута
1,9 т.
Домашний суп

Домашние супы – лучшее блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно из абсолютно разных овощей, с мясом, морепродуктами и рыбой. Незаменимыми ингредиентами при приготовлении любого супа являются специи. Но, стоит знать, что есть специи, которые могут напрочь испортить блюдо.

Вкусный суп с овощами

Редакция FoodOboz делится полезной информацией от кулинаров, какие специи не нужно добавлять в супы, чтобы не испортить их.

1. Мята

Овощной суп
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Она идеально подходит для приготовления напитков, десертов, но не супов. Если вы добавите мяту в суп, он может стать горьким, из-за специфического мятного запаха и вкуса растения.

2. Сушенные петрушка и укроп

Суп с укропом

Они идеально дополнят супы в свежем виде, но не в сушеном. Если вы добавите их в сушеном виде в суп, они перебьют вкус и запах всех ингредиентов в нем.

3. Карри

Гороховый суп с карри

Эта приправа идеально подходит для приготовления плова, но не супов. Так как может дать супу неприятный вкус и не нужный яркий желтый цвет.

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