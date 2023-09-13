Домашние супы – лучшее блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно из абсолютно разных овощей, с мясом, морепродуктами и рыбой. Незаменимыми ингредиентами при приготовлении любого супа являются специи. Но, стоит знать, что есть специи, которые могут напрочь испортить блюдо.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией от кулинаров, какие специи не нужно добавлять в супы, чтобы не испортить их.

1. Мята

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Она идеально подходит для приготовления напитков, десертов, но не супов. Если вы добавите мяту в суп, он может стать горьким, из-за специфического мятного запаха и вкуса растения.

2. Сушенные петрушка и укроп

Они идеально дополнят супы в свежем виде, но не в сушеном. Если вы добавите их в сушеном виде в суп, они перебьют вкус и запах всех ингредиентов в нем.

3. Карри

Эта приправа идеально подходит для приготовления плова, но не супов. Так как может дать супу неприятный вкус и не нужный яркий желтый цвет.

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