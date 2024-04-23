Странно, но вкусно: блоггер поделилась лайфхаком по приготовлению лосося в посудомоечной машине
Для того, чтобы приготовить вкусный лосось, вам не понадобится сковорода, духовка или кастрюля. Блогер Елейн убеждена, что рыба получится очень мягкой и сочной, если приготовить ее в посудомоечной машине. Использовать моющее средство, конечно, не придется, а вот необходимый температурный режим, который можно настроить именно в этой технике, сделает рыбу идеальной.
Блоггер с ником elainecarolskitchen поделилась необычной идеей на своей странице в TikTok. Некоторые подписчики шутили в комментариях, что готовит борщ в стиральной машине.
Что нужно сделать:
1. Филе лосося сбрызните лимонным соком.
2. Добавьте немного свежих трав: укроп, розмарин.
3. Добавьте измельченный чеснок.
4. Положите масло.
5. Добавьте соль и перец по вкусу.
6. Заверните лосось в фольгу.
7. После этого положите рыбу в посудомоечную машину на верхнюю полку.
8. Включите полный цикл с горячей водой и нагреванием (температура должна достигать 145 градусов).
9. Очень вкусно подать со спаржей.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: