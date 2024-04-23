Для того, чтобы приготовить вкусный лосось, вам не понадобится сковорода, духовка или кастрюля. Блогер Елейн убеждена, что рыба получится очень мягкой и сочной, если приготовить ее в посудомоечной машине. Использовать моющее средство, конечно, не придется, а вот необходимый температурный режим, который можно настроить именно в этой технике, сделает рыбу идеальной.

Блоггер с ником elainecarolskitchen поделилась необычной идеей на своей странице в TikTok. Некоторые подписчики шутили в комментариях, что готовит борщ в стиральной машине.

Что нужно сделать:

1. Филе лосося сбрызните лимонным соком.

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2. Добавьте немного свежих трав: укроп, розмарин.

3. Добавьте измельченный чеснок.

4. Положите масло.

5. Добавьте соль и перец по вкусу.

6. Заверните лосось в фольгу.

7. После этого положите рыбу в посудомоечную машину на верхнюю полку.

8. Включите полный цикл с горячей водой и нагреванием (температура должна достигать 145 градусов).

9. Очень вкусно подать со спаржей.

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