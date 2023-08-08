Пышные, вкусные, легкие творожные запеканки могут быть альтернативой сырникам и пирогам. Для того, чтобы тесто было однородным – перебейте все блендером, а чтобы будущее блюдо было пышным, не добавляйте в основу муку, замените ее манкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, пышной творожной запеканки с ягодами и манной крупой, которая будет пышной и мягкой.

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Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 500 г

яйца – 3 шт.

манная крупа – 3,5 ст. л.

сахар – 2,5 ст. л.

ванильный сахар – 1 пакетик

разрыхлитель – 1 ч. л. с горкой

соль – щепотка

ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миске смешайте все ингредиенты, кроме ягод, перебейте блендером и оставьте на 1 час.

2. Форму смажьте каплей растительного масла или сливочным маслом, вылейте тесто и посыпьте ягодами.

3. Запекайте 30 минут при 160С, а затем 20 минут при 180С.

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