Каждый человек, употребляющий в пищу яйца, точно знает, какой консистенции желток ему нравится больше всего. Но сварить яйцо с любимым желтком иногда бывает довольно сложно, ведь передержав его в воде хоть пол минуты, желток уже будет переварен.

Недавно Mirror опубликовал статью, в которой приводится таблица яиц. Благодаря этой таблице вы больше никогда не переварите желток, а всегда будете получать его именно той консистенции, которую хотели.

Видео дня

Согласно таблице, если варить яйца в течение 4 минут, вы получите самый редкий белок из всех возможных. Варка яиц до 6 минут приведет к приготовлению жидкого желтка, в который можно погружать гренки.

Если варить яйца в течение 10 минут, в результате вы получите полностью готовое яйцо, но центр будет немного мягким. Пропарив их еще 1-2 минуты, желток станет полностью жестким. Но для абсолютной готовности яйца, его нужно варить целых 19 минут.

Также на OBOZ.UA есть много других полезных советов: