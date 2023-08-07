Пельмени – это вкусное блюдо, которое очень легко приготовить в домашних условиях. В их основе – эластичное тесто, которое не разваривается, а также сочная начинка из фарша. В готовом виде пельмени часто едят с уксусом. Однако этот ингредиент можно добавлять в процессе приготовления блюда.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, для чего в тесто и начинку для пельменей добавляют уксус.

Зачем в тесто для пельменей добавлять уксус?

Ни для кого не секрет, что залогом удачных пельменей является само тесто. Оно должно быть мягким, не забитым и не развариваться во время варки. Именно такого эффекта можно добиться, добавив в процессе приготовления уксус. Также ингредиент делает тесто очень легким в работе – оно не будет прилипать к рукам и хорошо раскатывается.

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Зачем в фарш для пельменей добавлять уксус?

Идеальная начинка для пельменей – сочная и мягкая. С этой целью в фарш добавляют бульон или воду. Также можно использовать и уксус. Однако перед добавлением опытные хозяйки советуют развести его, чтобы не был слишком концентрированным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, зачем замачивать замороженные пельмени перед варкой.