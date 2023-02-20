Топ-10 начинок для блинов на Масленицу-2023: не только сыр и мак
Масленица-2023 длится в период с 20 по 26 февраля. Главный атрибут праздника – тонкие блины. Их можно приготовить по классическому рецепту и подавать с медом, а можно дополнить сладкими или солеными начинками.
Редакция FoodOboz делится с вами десятью вкусными начинками для блинов.
Сладкая творожная начинка с изюмом
Ингредиенты:
- творог – 250 г
- сметана – 20 г
- изюм – 50 г
- лимоны – 30 г
- сахар – 60 г
Способ приготовления:
1. Смешать творог и сметану. Перетереть массу вилкой.
2. Отдельно залить изюм кипятком и оставить на 10-15 минут. После этого нужно слить воду.
3. Лимон помыть в горячей воде и 1\4 часть вместе с цедрой натереть на терке. Добавить сахар и перемешать.
4. Смешать творог, изюм и лимон с сахаром. Тщательно перемешать.
Начинка с шоколадом, бананами и печеньем
Ингредиенты:
- бананы – 2 шт
- шоколадная паста – 100 г
- печенье – 4 шт
Способ приготовления:
1. Смазать блины шоколадной пастой. Посыпать крошкой из печенья.
2. Выложить сверху кружочки бананов и завернуть блинчик в треугольник.
Яблочно-ореховая начинка
Ингредиенты:
- яблоки – 500 г
- миндаль – 1\2 ст.
- изюм – 1\2 ст.
- сахар – 1\2 ст.
- ванилин
- корица
Способ приготовления:
1. Промыть изюм, орехи измельчить.
2. Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать маленькими ломтиками. Переложить в кастрюлю, добавить ванилин и сахар. Варить на слабом огне 5-10 минут.
3. Готовые яблоки снять с огня, добавить к ним орехи, изюм и корицу. Перемешать.
Апельсиновая пропитка для блинов Сюзет
Ингредиенты:
- апельсины – 2 шт
- цедра лимона – 1 ст. л.
- сливочное масло – 75 г
- коньяк – 2 ст. л.
- апельсиновый ликер – 3 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Снять цедру с 1 апельсина и лимона.
2. Разогреть в сковороде масло с сахаром. Готовить, пока сахар не начнет карамелизоваться.
3. Выжать из апельсинов сок, вылить его на сковороду с сахаром. Добавить апельсиновую и лимонную цедру. Готовить 5 минут, постоянно помешивая.
4. Снять с огня и добавить коньяк.
5. Готовый блинчик поместить в апельсиновую массу и дать хорошо пропитаться. После этого сложить в треугольник и повторить такие же действия со следующими блинами.
С бананом и яблоком
Ингредиенты:
- яблоки – 2 шт
- банан – 2 шт
- масло сливочное – 0,5 ст. л.
- масло постное – 0,5 ст. л.
- сахар-песок
- лимонный сок – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Почистить от кожуры яблоки и бананы, нарезать фрукты небольшими кусками.
2. В сковороде разогреть сливочное и растительное масло. Протушить яблоки под крышкой 7-8 минут.
3. После этого добавить в яблоки бананы и готовить еще 1-2 минуты и снять с огня.
Куриная начинка
Ингредиенты:
- куриная грудка – 1 шт
- укроп – 10 г
- вареные яйца – 2 шт
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Отварить куриную грудку и смолоть ее на мясорубке.
2. Укроп помыть и измельчить.
3. Отварить яйца и натереть на большой терке, добавить соль и перемешать все.
Начинка с фаршем
Ингредиенты:
- лук – 1 шт
- фарш – 500 г
- масло – 2-3 ст. л.
- рис
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порезать лук и обжарить на растительном масле вместе с фаршем.
2. Отварить рис и добавить готовый фарш, посолить, поперчить и перемешать.
Начинка с сыром
Ингредиенты:
- твердый сыр – 100 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- морковь – 1 шт
- сметана или майонез
Способ приготовления:
1. Сыр и морковь натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и заправить сметаной, перемешать.
Начинка с фаршем и рисом
Ингредиенты:
- лук – 1 шт
- фарш – 500 г
- масло – 2-3 ст. л.
- рис
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порезать лук и обжарить на растительном масле вместе с фаршем.
2. Отварить рис и добавить готовый фарш, посолить, поперчить и перемешать.
Начинка с брынзой и зеленью
Ингредиенты:
- брынза
- зелень
Способ приготовления:
1. Бринзу натереть на терке и смешать с измельченной зеленью.
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