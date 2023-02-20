Масленица-2023 длится в период с 20 по 26 февраля. Главный атрибут праздника – тонкие блины. Их можно приготовить по классическому рецепту и подавать с медом, а можно дополнить сладкими или солеными начинками.

Редакция FoodOboz делится с вами десятью вкусными начинками для блинов.

Сладкая творожная начинка с изюмом

Ингредиенты:

творог – 250 г

сметана – 20 г

изюм – 50 г

лимоны – 30 г

сахар – 60 г

Способ приготовления:

1. Смешать творог и сметану. Перетереть массу вилкой.

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2. Отдельно залить изюм кипятком и оставить на 10-15 минут. После этого нужно слить воду.

3. Лимон помыть в горячей воде и 1\4 часть вместе с цедрой натереть на терке. Добавить сахар и перемешать.

4. Смешать творог, изюм и лимон с сахаром. Тщательно перемешать.

Начинка с шоколадом, бананами и печеньем

Ингредиенты:

бананы – 2 шт

шоколадная паста – 100 г

печенье – 4 шт

Способ приготовления:

1. Смазать блины шоколадной пастой. Посыпать крошкой из печенья.

2. Выложить сверху кружочки бананов и завернуть блинчик в треугольник.

Яблочно-ореховая начинка

Ингредиенты:

яблоки – 500 г

миндаль – 1\2 ст.

изюм – 1\2 ст.

сахар – 1\2 ст.

ванилин

корица

Способ приготовления:

1. Промыть изюм, орехи измельчить.

2. Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать маленькими ломтиками. Переложить в кастрюлю, добавить ванилин и сахар. Варить на слабом огне 5-10 минут.

3. Готовые яблоки снять с огня, добавить к ним орехи, изюм и корицу. Перемешать.

Апельсиновая пропитка для блинов Сюзет

Ингредиенты:

апельсины – 2 шт

цедра лимона – 1 ст. л.

сливочное масло – 75 г

коньяк – 2 ст. л.

апельсиновый ликер – 3 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Снять цедру с 1 апельсина и лимона.

2. Разогреть в сковороде масло с сахаром. Готовить, пока сахар не начнет карамелизоваться.

3. Выжать из апельсинов сок, вылить его на сковороду с сахаром. Добавить апельсиновую и лимонную цедру. Готовить 5 минут, постоянно помешивая.

4. Снять с огня и добавить коньяк.

5. Готовый блинчик поместить в апельсиновую массу и дать хорошо пропитаться. После этого сложить в треугольник и повторить такие же действия со следующими блинами.

С бананом и яблоком

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт

банан – 2 шт

масло сливочное – 0,5 ст. л.

масло постное – 0,5 ст. л.

сахар-песок

лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Почистить от кожуры яблоки и бананы, нарезать фрукты небольшими кусками.

2. В сковороде разогреть сливочное и растительное масло. Протушить яблоки под крышкой 7-8 минут.

3. После этого добавить в яблоки бананы и готовить еще 1-2 минуты и снять с огня.

Куриная начинка

Ингредиенты:

куриная грудка – 1 шт

укроп – 10 г

вареные яйца – 2 шт

соль, перец

Способ приготовления:

1. Отварить куриную грудку и смолоть ее на мясорубке.

2. Укроп помыть и измельчить.

3. Отварить яйца и натереть на большой терке, добавить соль и перемешать все.

Начинка с фаршем

Ингредиенты:

лук – 1 шт

фарш – 500 г

масло – 2-3 ст. л.

рис

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порезать лук и обжарить на растительном масле вместе с фаршем.

2. Отварить рис и добавить готовый фарш, посолить, поперчить и перемешать.

Начинка с сыром

Ингредиенты:

твердый сыр – 100 г

чеснок – 1-2 зубчика

морковь – 1 шт

сметана или майонез

Способ приготовления:

1. Сыр и морковь натереть на мелкой терке, добавить измельченный чеснок и заправить сметаной, перемешать.

Начинка с фаршем и рисом

Ингредиенты:

лук – 1 шт

фарш – 500 г

масло – 2-3 ст. л.

рис

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порезать лук и обжарить на растительном масле вместе с фаршем.

2. Отварить рис и добавить готовый фарш, посолить, поперчить и перемешать.

Начинка с брынзой и зеленью

Ингредиенты:

брынза

зелень

Способ приготовления:

1. Бринзу натереть на терке и смешать с измельченной зеленью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какой секретный ингредиент сделает блины идеальной текстуры.