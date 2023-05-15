Больше времени хозяйки, как правило, проводят на кухне. Поэтому это пространство нужно как можно лучше организовать для легкой и комфортной работы.

Редакция FoodOboz собрала и расскажет о топ-10 лучших предметах, которые облегчат работу на кухне.

Органайзер для столовых приборов

Как правило, хозяйки хранят все столовые приборы – вилки, ложки, ножи, ножницы, лопатки – в одном небольшом ящике. Но это не очень удобно, так как из-за частого использования все они смешиваются между собой и создают так называемый беспорядок. Решить эту проблему поможет органайзер, в котором есть отделы для всех приборов. Сам он очень компактный и легко поместится на полочке.

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Органайзер для дверей шкафа

Здесь похожая ситуация, что и в предыдущем случае, ведь в кухонных шкафах не всегда есть место для всей посуды. Поэтому к дверям такого шкафа можно прикрепить органайзер. В нем отлично хранить разделочные доски, пергаментную бумагу или фольгу.

Банки для специй

Хранить специи в таком виде, как вы их приобрели – такая себе идея. Они могут рассыпаться, а также выветриваться из-за частого использования. Отличным вариантом будет приобрести специальные маленькие баночки и хранить приправы в них. К тому же для них можно выделить отдельное место в ящике или полке.

Органайзер для холодильника

С помощью таких мини-органайзеров можно хранить все фрукты, овощи и зелень отдельно друг от друга. В холодильнике таким образом всегда будет много места и меньше беспорядка.

Органайзер для чайных пакетиков

Если вы пьете чай в пакетиках – это хорошее решение хранить их удобно и в одном месте.

Органайзер для сковородок

Такой органайзер напоминает с виду высокую полочку, на стенках которой удобно хранить сковородки и даже формы для запекания. К тому же он компактный и не будет занимать много места в шкафу.

Угловой органайзер для раковины

Для того чтобы у раковины не было беспорядка, удобно использовать такой органайзер, в котором есть отделы для губок, тряпок и моющего средства.

Стеллаж для бокалов

Хранить бокалы вместе со стаканами не очень удобно на одной полке. На подобный случай существует небольшой стеллаж. К тому же он отлично впишется в любой интерьер.

Органайзер для крышек

В этом органайзере можно хранить любые металлические и капроновые крышки для банок или контейнеров.

Контейнер для круп

Крупы лучше всего хранить в закрывающихся контейнерах – так они не будут выветриваться и терять свои вкусовые свойства.

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