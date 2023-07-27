Топ-3 худших перекусов, которые не принесут вам пользы
По мнению специалистов, человеку достаточно 3 приема пищи в день. Однако если вы уже и решили перекусить, то стоит обратить свое внимание на более полезные и здоровые варианты. Есть все подряд – не подходит.
В одном из блогов о питании (fizra_hub) в Instagram рассказали, каким людям нужен перекус и что категорически не подходит для этого приема пищи.
Кому следует сделать перекус?
В этот список входят:
- профессиональные спортсмены;
- кто обладает высокой физической активностью;
- беременным и тем, кто на ГВ;
- тем, кто на индивидуальной диете из-за разных болезней.
Какие должны быть перекусы?
По словам специалистов, перекусы должны содержать жиры и сложные углеводы. Не подходят те продукты, из-за которых может резко повыситься уровень инсулина.
Что можно есть на перекус:
- орехи (не более 30 г);
- сухофрукты (не более 50 г);
- некоторые фрукты (киви, зеленые яблоки, грейпфрут, манго и т.д. с низким ГИ);
- овощные салаты/овощи;
- хлебцы;
- йогурт белый;
- хумус;
Что категорично не подходит для перекуса?
Сладости
Сладости нарушают работу гормонов, такие как: инсулин, кортизол, дофамин, серотонин. Повышение этих гормонов сопровождается усталостью, раздражительностью и еще большим аппетитом.
Фаст-фуд\полуфабрикаты
Такие продукты содержат много соли и трансжиров.
Банан
Такой фрукт содержит много сахара. Съев его, вы получите резкое повышение сахара в крови и вскоре снова захотите есть.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что приготовить из цветной капусты на перекус.