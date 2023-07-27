Топ-3 худших перекусов, которые не принесут вам пользы

Татьяна Козюк
Лайфхаки
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Топ-3 худших перекусов, которые не принесут вам пользы

По мнению специалистов, человеку достаточно 3 приема пищи в день. Однако если вы уже и решили перекусить, то стоит обратить свое внимание на более полезные и здоровые варианты. Есть все подряд – не подходит.

В одном из блогов о питании (fizra_hub) в Instagram рассказали, каким людям нужен перекус и что категорически не подходит для этого приема пищи.

Что нельзя есть на перекус

Кому следует сделать перекус?

В этот список входят:

  • профессиональные спортсмены;
Видео дня
  • кто обладает высокой физической активностью;
  • беременным и тем, кто на ГВ;
  • тем, кто на индивидуальной диете из-за разных болезней.
Фрукты, ягоды и орехи

Какие должны быть перекусы?

По словам специалистов, перекусы должны содержать жиры и сложные углеводы. Не подходят те продукты, из-за которых может резко повыситься уровень инсулина.

Что можно есть на перекус:

  • орехи (не более 30 г);
  • сухофрукты (не более 50 г);
  • некоторые фрукты (киви, зеленые яблоки, грейпфрут, манго и т.д. с низким ГИ);
  • овощные салаты/овощи;
  • хлебцы;
  • йогурт белый;
  • хумус;
Какие продукты можно есть на перекус

Что категорично не подходит для перекуса?

Сладости

Сладости нарушают работу гормонов, такие как: инсулин, кортизол, дофамин, серотонин. Повышение этих гормонов сопровождается усталостью, раздражительностью и еще большим аппетитом.

Фаст-фуд\полуфабрикаты

Такие продукты содержат много соли и трансжиров.

Что запрещено есть на перекус

Банан

Такой фрукт содержит много сахара. Съев его, вы получите резкое повышение сахара в крови и вскоре снова захотите есть.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что приготовить из цветной капусты на перекус.

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