По мнению специалистов, человеку достаточно 3 приема пищи в день. Однако если вы уже и решили перекусить, то стоит обратить свое внимание на более полезные и здоровые варианты. Есть все подряд – не подходит.

В одном из блогов о питании (fizra_hub) в Instagram рассказали, каким людям нужен перекус и что категорически не подходит для этого приема пищи.

Кому следует сделать перекус?

В этот список входят:

профессиональные спортсмены;

Видео дня

кто обладает высокой физической активностью;

беременным и тем, кто на ГВ;

тем, кто на индивидуальной диете из-за разных болезней.

Какие должны быть перекусы?

По словам специалистов, перекусы должны содержать жиры и сложные углеводы. Не подходят те продукты, из-за которых может резко повыситься уровень инсулина.

Что можно есть на перекус:

орехи (не более 30 г);

сухофрукты (не более 50 г);

некоторые фрукты (киви, зеленые яблоки, грейпфрут, манго и т.д. с низким ГИ);

овощные салаты/овощи;

хлебцы;

йогурт белый;

хумус;

Что категорично не подходит для перекуса?

Сладости

Сладости нарушают работу гормонов, такие как: инсулин, кортизол, дофамин, серотонин. Повышение этих гормонов сопровождается усталостью, раздражительностью и еще большим аппетитом.

Фаст-фуд\полуфабрикаты

Такие продукты содержат много соли и трансжиров.

Банан

Такой фрукт содержит много сахара. Съев его, вы получите резкое повышение сахара в крови и вскоре снова захотите есть.

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