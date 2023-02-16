Топ-3 ингредиентов, которые ни в коем случае нельзя добавлять в тесто для блинов

Блины – самое простое и легкое в приготовлении блюдо из муки. Готовить тесто для них можно на молоке, сметана, воде и сыворотке. Для начинки можно использовать абсолютно разные продукты, начиная от мяса и рыбы, заканчивая творогом, ягодами, фруктами.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами от кулинаров, какие продукты не нужно добавлять в тесто для блинов, чтобы они были вкусными и не рвались.

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Яйца

Яйца придают тесту для блинов очень нежного вкуса и приятного цвета, но только нужно знать, что на 500 мл молока будет достаточно всего 1 яйца, но не большее.

Пищевая сода

Сода – продукт, который придает тесту пышности, но, стоит помнить, что добавлять ее нужно аккуратно, особенно в тесто для блинов, чтобы они не стали резиновыми. Идеальные пропорции – на 500 мл теста нужно всего 2,5 г соды.

Сливочное масло

Сливочное масло в растопленном виде может придать тесту нежности, но, если добавить его слишком много – блины могут стать жирными.

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