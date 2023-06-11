Сытный и сбалансированный завтрак – залог хорошего дня и настроения. Для того чтобы не навредить себе с самого утра, нужно знать, какие продукты нельзя есть натощак.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет о топ-4 продуктах, которые лучше не есть на голодный желудок. Об этом сообщает Times of India.

Шейк и смузи

Многие люди употребляют такие напитки как соки, коктейли и смузи утром для детоксикации организма. Но из-за того, что они холодные, не являются полезными для нашего организма. Напитки замедляют процесс пищеварения и влияют на скорость метаболизма. Кроме того, может вызвать простуду и кашель.

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Лимонад

Лимонад также один из самых распространенных напитков для детоксикации организма. К тому же сам по себе кислый напиток и если потреблять его натощак утром, это может вызвать расстройства пищеварения.

Горячая вода и мед

Такое сочетание люди часто употребляют натощак с надеждой быстрее проснуться. Но некоторые специалисты говорят, что мед в горячей воде кристаллизуется, и в нем начинают образовываться свободные радикалы. В такой ситуации его регулярное потребление вызывает многие серьезные заболевания.

Белок

Белок – это очень важное питательное вещество для организма, но нашей пищеварительной системе приходится много работать, чтобы его переварить. Он очень тяжелый для пищеварения утром. Из-за этого у вас могут возникнуть проблемы с желудком, такие как газообразование, вздутие живота, запор.

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