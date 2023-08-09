Кофе – это любимый для многих напиток, который обожают пить по утрам. Его готовят по-разному: в турке, запаривают кипятком, дополняют корицей, кориандром, молоком, сливками и подсластителями. Однако не все так просто, ведь существуют ингредиенты, которые лучше никогда не добавлять в кофе.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие три ингредиента категорически запрещено добавлять в кофе.

Взбитые сливки

Взбитые сладкие сливки – самый популярный ингредиент, без которого большинство не представляет утренний кофе. Однако есть плохие новости. Такая добавка часто содержит сахар, искусственные ароматизаторы и другие вредные для здоровья ингредиенты. В качестве альтернативы можно использовать молоко на растительной основе: миндальное, овсяное или кокосовое, которые сделают напиток очень кремовым и нежным.

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Сахар

Сахар – тоже далеко не самое лучшее дополнение к кофе. Ведь со временем кофе с сахаром превращается в привычку, которая совсем не полезная для здоровья, отрицательно сказывается на весе и общем самочувствии. Вместо сахара в кофе можно добавить натуральные подсластители, такие как мед, кленовый сироп или стевию. Они сделают напиток сладким и без плохих последствий.

Искусственные подсластители

Обычно искусственные подсластители выбирают с целью замены классический сахар. Но даже у них есть свои недостатки. В качестве примера они нарушают баланс бактерий в кишечнике и работу желудка. Как в предыдущем случае, вместо такого типа подсластителей следует отдать предпочтение натуральным.

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