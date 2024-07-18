Многие из нас считают, что просекко и шампанское это один и тот же напиток, просто разных ценовых категорий. Но на самом деле это совсем не так.

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В чем же заключается разница между шампанским и просекко, пояснила сомелье Аманда Маккроссин в TikTok. Оказывается, она поразительна.

По словам Маккроссина между этими напитками есть три основных отличия. Во-первых, это регион происхождения. Шампанское происходит из французского региона Шампань, в то время как просекко родом из итальянского Венето.

Вторым отличием являются сорта винограда. Так, например, шампанское можно производить только из трех видов: Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье. Это достаточно серьезные сорта винограда, которые придают напитку тон и структуру. Одновременно с этим просекко производится только из дружественного фруктового винограда Глера, который намного легче предыдущих.

Третьим отличием является процесс брожения. В шампанском этот повторный процесс запускается в тихом вине за счет добавления дрожжей и сахара. Когда первые съедают вторые, начинает производиться углекислый газ. А вот в просекко процесс проходит в больших ваннах-автоклавах, где оно очищается от мертвых остатков дрожжей. Благодаря этому просекко остается свежим и фруктовым.

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