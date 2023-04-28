Как правило, залогом вкусных и сочных пельменей является тесто и начинка. Впрочем, не менее важно уметь правильно их сварить, чтобы они не склеивались или не разваривались во в процессе. Имеет значение даже температура воды.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему не нужно бросать пельмени в кипяток и чем это может грозить.

Для того чтобы избежать неприятных последствий, бросать пельмени нужно не в кипяток, а в обычную горячую воду. Если так случилось, что пельмени уже в кипятке, то не торопитесь паниковать. Можете налить в кастрюлю с пельменями стакан холодной воды.

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Особенно это касается замороженных пельменей. Дело в том, что замороженные пельмени обычно сухие и пластичные. Поэтому, бросив их в кипящую воду, вы только усугубляете ситуацию – они начинают лопаться, развариваться и слипаться.

Кроме этого, не менее важно соблюдать следующие правила:

Кастрюлю, в которой вы будете варить полуфабрикаты, выбирайте широкую, чтобы пельмени свободно себя в ней чувствовали.

Вода должна заполнять кастрюлю на три или две трети.

Солить воду нужно только после закипания. Дополнительно можно добавить в воду совсем чуть-чуть масла.

Как только вы опустили пельмени в воду, проведите по дну кастрюли шумовкой, чтобы они не прилипли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, зачем замачивать пельмени перед варкой.