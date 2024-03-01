В какую воду нужно забрасывать картофель для пюре: очень важная деталь, влияющая на вкус
Казалось бы, что с таким просто блюдом, как картофельное пюре, справится каждый. Но очень часто оно получается слишком плотным и серым цветом. Поэтому для идеального вкуса и консистенции воспользуйтесь следующими советами.
Секретами приготовления идеального картофельного пюре поделилась фудблогер Юлия Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Картофель обязательно нужно забрасывать в кипящую воду с перцем и лавровыми листьями. А соль добавлять уже тогда, когда овощ будет почти готов.
Ингредиенты:
- картофель – 5-6 шт
- масло сливочное – 80 г
- молоко – 80 мл
- соль
- перец горошком/лавровые листья
Способ приготовления:
1. Картофель почистить и порезать на 4-6 частей.
2. В воду добавить лавровые листья и перец горошком.
3. Отварить до кипения и положить картошку. Картофель нужно добавлять уже в горячую воду.
4. Отварить картофель почти до состояния готовности и добавить соль.
5. Доварить и слить воду.
6. Достать из картофеля лавровые листья и перец.
7. Начать сразу толкнуть картофель без добавления масла.
8. Когда картофель начнет становиться, как пюре, добавить половину масла. продолжить толчь.
9. Молоко и другую часть масла подогреть почти до кипения.
10. Начать частично вливать молоко с растопленным маслом и толчь. На этом этапе можно сбить пюре миксером, для более пышного состояния.
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