Казалось бы, что с таким просто блюдом, как картофельное пюре, справится каждый. Но очень часто оно получается слишком плотным и серым цветом. Поэтому для идеального вкуса и консистенции воспользуйтесь следующими советами.

Секретами приготовления идеального картофельного пюре поделилась фудблогер Юлия Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Картофель обязательно нужно забрасывать в кипящую воду с перцем и лавровыми листьями. А соль добавлять уже тогда, когда овощ будет почти готов.

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Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт

масло сливочное – 80 г

молоко – 80 мл

соль

перец горошком/лавровые листья

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и порезать на 4-6 частей.

2. В воду добавить лавровые листья и перец горошком.

3. Отварить до кипения и положить картошку. Картофель нужно добавлять уже в горячую воду.

4. Отварить картофель почти до состояния готовности и добавить соль.

5. Доварить и слить воду.

6. Достать из картофеля лавровые листья и перец.

7. Начать сразу толкнуть картофель без добавления масла.

8. Когда картофель начнет становиться, как пюре, добавить половину масла. продолжить толчь.

9. Молоко и другую часть масла подогреть почти до кипения.

10. Начать частично вливать молоко с растопленным маслом и толчь. На этом этапе можно сбить пюре миксером, для более пышного состояния.

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