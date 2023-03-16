Приготовить варенье – это один из способов сохранить сезонные ягоды и фрукты. И для того, чтобы десерт хорошо хранился, нужно четко придерживаться рецепта.

Нередко хозяйки замечают, что со временем варенье засахарилось. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет о причинах и о том, что следует делать в такой ситуации, чтобы спасти десерт.

Почему варенье засахарилось?

Это может случаться:

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когда была нарушена технология приготовления;

из-за добавления большого количества сахара;

из-за неправильного хранения;

из-за использования некачественных крышек.

Что делать, если варенье засахарилось?

Самый простой способ спасти десерт – это снова его разогреть.

Способ разогрева варенья:

1. Для начала нужно положить на дно кастрюли деревянную подставку. Если таковой нет, то подойдет плотная ткань или полотенце.

2. Наверх нужно поставить открытую банку с вареньем и залить холодной водой таким образом, чтобы до горлышка банки оставалось 2-2,5 сантиметра.

3. Далее нужно довести воду до кипения и варить на слабом огне до растворения сахара, периодически помешивая варенье.

4. После этого следует горячее варенье выложить в другую стерильную банку и закатать крышкой.

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