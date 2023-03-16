Варенье засахарилось в банке: причины и способ решения проблемы
Приготовить варенье – это один из способов сохранить сезонные ягоды и фрукты. И для того, чтобы десерт хорошо хранился, нужно четко придерживаться рецепта.
Нередко хозяйки замечают, что со временем варенье засахарилось. Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет о причинах и о том, что следует делать в такой ситуации, чтобы спасти десерт.
Почему варенье засахарилось?
Это может случаться:
- когда была нарушена технология приготовления;
- из-за добавления большого количества сахара;
- из-за неправильного хранения;
- из-за использования некачественных крышек.
Что делать, если варенье засахарилось?
Самый простой способ спасти десерт – это снова его разогреть.
Способ разогрева варенья:
1. Для начала нужно положить на дно кастрюли деревянную подставку. Если таковой нет, то подойдет плотная ткань или полотенце.
2. Наверх нужно поставить открытую банку с вареньем и залить холодной водой таким образом, чтобы до горлышка банки оставалось 2-2,5 сантиметра.
3. Далее нужно довести воду до кипения и варить на слабом огне до растворения сахара, периодически помешивая варенье.
4. После этого следует горячее варенье выложить в другую стерильную банку и закатать крышкой.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как варить варенье, чтобы оно не было темным.