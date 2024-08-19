Паста болоньезе – это традиционное итальянское основное блюдо, которое приобрело популярность во многих странах. Оно достаточно легко готовится и имеет ярко выраженный вкус.

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Однако, по словам одного известного шеф-повара Роберто Басси, вы можете совершать некоторые очень распространенные ошибки. Как правильно готовить болоньезе, он рассказал Daily Star.

В первую очередь он отметил, что многие используют спагетти для приготовления болоньезе. Это серьезное заблуждение, ведь для этого блюда идеально подходит тальятелле. Именно тогда блюдо приобретет настоящий итальянский вкус.

Следующий этап, на котором хозяйки чаще всего совершают ошибки – это сам процесс варки макарон. Ни в коем случае нельзя добавлять растительное масло в воду, надеясь, что таким образом они не слипнутся. Также нельзя промывать макароны после приготовления. Сделав это практически удаляется легкий крахмальный налет, который помогает макаронам связываться с соусом.

Ну и последний секрет приготовления пасты болоньезе состоит в правильном выборе пропорции ингредиентов, а именно мяса и овощей. Только благодаря этим простым секретам вы сможете достичь идеального вкуса с нотками Италии.

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