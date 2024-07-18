Пицца – один из самых популярных видов пищи во всем мире. И один из самых грязных. Конечно, чтобы не загрязниться, можно есть пиццу при помощи ножа и вилки, но в таком случае вы не получите полного спектра удовольствия.

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Как правильно есть пиццу, объяснил в TikTok эксперт по этикету Уильям Хэнсон. Он также рассказал все тонкости потребления этого популярного блюда.

По правилам этикета, пиццу нужно есть руками, не используя столовые приборы. Но и это следует уметь делать правильно, иначе есть риск запачкаться соусом и другими его составляющими.

Если просто взять кусок пиццы в руки и пытаться его укусить, скорее всего, салями, перец или другие ингредиенты начнут падать на тарелку. В таком случае придется брать в руки приборы и доедать с их помощью, что, как известно, противоречит правилам этикета.

Поэтому Хэнсон советует, прежде чем взять кусок в руки, положить палец посреди бортика и согнуть его пополам. Только в таком случае все составляющие пиццы останутся на ней, а соус не будет утекать. Именно это есть и единственный правильный способ потребления пиццы, который убережет вашу одежду от жирных пятен.

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