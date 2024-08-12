Картофель в мундире прекрасно подходит как самостоятельное блюдо, а также является составной частью многих салатов, запеканок и т.д. Казалось бы, нет ничего сложного в приготовлении такого картофеля. Следует его просто поставить в духовку и запекать в течение полутора часов.

Видео дня

Однако есть нюансы, которые вам точно нужно знать во время приготовления, если вы действительно хотите получить идеальный овощ. Бен Ньюман в своем TikTok рассказал о самых распространенных ошибках, которые допускают люди, готовя картошку в мундире.

Выбираем картофель

В своем видео он рассказал, что сорт приобретаемого картофеля имеет решающее значение для дальнейшего запекания. Следует покупать сухие сорта картофеля с низким содержанием крахмала. Такой картофель выглядят не очень хорошо, однако идеально подходят для приготовления в мундире.

Пользуемся руками

Для того, чтобы определить, достаточно ли картошка запеклась в духовке, не нужно прокалывать ее вилкой. Приблизительно через 70 минут после начала запекания берем печеный картофель в руки, но очень осторожно, чтобы не пожечь кожу, и сжимаем его. У вас должно появиться ощущение, что вы можете раздавить картошку. Тогда ее можно считать готовой.

Никакой фольги

Многие считают, что прежде чем начать готовить картофель в мундире, его следует завернуть в фольгу. Но, по словам Ньюмана, если вы запекаете картошку в мундире в обычной домашней духовке, а не в профессиональном приборе, фольга вам просто не нужна.

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