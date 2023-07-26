Отваривая макароны и крупы, в частности рис, хозяйки обычно процеживают лишнюю воду после приготовления. Для такой махинации используют сито с ручкой или дуршлаг, внутрь которых выливают содержимое кастрюли. Однако есть более простой способ.

Как правильно процеживать макароны и рис, рассказала блоггер с ником Ash Reid в одном из своих видео в YouTube.

Следовательно, для такого способа вам понадобится дуршлаг или сито с ручкой. Однако, отварив макароны или крупу, не спешите выливать в них содержимое.

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Весь секрет состоит в следующем: дуршлаг или сито нужно установить сверху на кастрюлю, как крышку. И только после этого переворачивать тару.

Таким образом, вся лишняя вода бежит, а макароны или крупа останутся в кастрюле и не придется лишний раз перекладывать отварную пищу.

Также в процессе приготовления макарон существует одна распространенная проблема – изделия могут слипаться во время варки. Для того чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь следующими советами:

варите макароны в кастрюле с толстым дном и широкими стенками;

воды наливайте не более указанной порции – 1 л на 100 г макарон;

для удачного вкуса используйте соль и сливочное масло.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему нельзя бросать рис в холодную или теплую воду.