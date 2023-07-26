Вы точно делали это неправильно! Как на самом деле нужно сцеживать макароны и рис: лайфхак
Отваривая макароны и крупы, в частности рис, хозяйки обычно процеживают лишнюю воду после приготовления. Для такой махинации используют сито с ручкой или дуршлаг, внутрь которых выливают содержимое кастрюли. Однако есть более простой способ.
Как правильно процеживать макароны и рис, рассказала блоггер с ником Ash Reid в одном из своих видео в YouTube.
Следовательно, для такого способа вам понадобится дуршлаг или сито с ручкой. Однако, отварив макароны или крупу, не спешите выливать в них содержимое.
Весь секрет состоит в следующем: дуршлаг или сито нужно установить сверху на кастрюлю, как крышку. И только после этого переворачивать тару.
Таким образом, вся лишняя вода бежит, а макароны или крупа останутся в кастрюле и не придется лишний раз перекладывать отварную пищу.
Также в процессе приготовления макарон существует одна распространенная проблема – изделия могут слипаться во время варки. Для того чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь следующими советами:
- варите макароны в кастрюле с толстым дном и широкими стенками;
- воды наливайте не более указанной порции – 1 л на 100 г макарон;
- для удачного вкуса используйте соль и сливочное масло.
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