Многие люди просто не представляют свой день без кофе. Напиток тонизирует и пробуждает организм. Но если готовить напиток в домашних условиях – вкус не всегда получается удачным. Все это из-за одной банальной ошибки, которую часто допускают.

Редакция FoodOboz расскажет, почему домашний кофе получается невкусным. Есть один нюанс, который очень важно учесть.

Что может испортить вкус кофе

Многие люди убеждены, что заваривать кофе нужно именно кипятком. Но это очень грубая ошибка. Вкус напитка, приготовленный таким образом, вас точно не порадует.

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Дело в том, что вода, которая нагрета до 100 градусов, вливает в эфирные, которые есть в кофе. Поэтому вкус может быть очень горьким и терпким.

Если вы используете растворимый кофе – кипяток может активизировать в нем действие искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса.

Как заварить кофе, чтобы он был вкусным и крепким

Оптимальная температура – это 95 градусов. Кофе будет достаточно крепким. Если вы хотите более тонкий вкус – вода может быть 98 градусов. После того, как чайник закипел, нужно просто подождать примерно 50 секунд, чтобы температура оптимизировалась.

Также можно накрыть чашку тарелочкой, чтобы вкус был более насыщенным.

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