Бананы не имеют долгого срока хранения и вообще способны буквально за один день превратиться из недозрелых зеленых в черные и мягкие, которые пригодятся только для приготовления бананового хлеба.

Недавно фруктовщик и повар Тхань Труонг рассказал, как продлить срок хранения бананов до 10 дней в свежем состоянии, пишет Mirror. По словам эксперта, основная проблема состоит в том, что люди хранят бананы в неподходящем месте.

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Труонг утверждает, что хранение различных фруктов в одной фруктовой тарелке приводит к их быстрой порче из-за "конкурирующих интересов". Если во фруктовую тарелку добавить, например, яблоки, которые должны храниться в холодильнике, это быстро испортит бананы. Дело в том, что бананы растут в теплом климате соответственно не переносят холода.

Кроме этого, кончики бананов можно завернуть в фольгу или пищевую пленку, предварительно разделив их друг от друга. Таким образом, вы снизите влияние этилена на свежие бананы. Именно поэтому лучше хранить бананы при комнатной температуре и без соседства с любыми другими фруктами.

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