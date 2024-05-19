Выбрасывать не стоит: что можно быстро приготовить из вчерашней гречки

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Выбрасывать не стоит: что можно быстро приготовить из вчерашней гречки

Если в холодильнике остается немного гречки – она очень быстро отправляется в мусорку. В холодном виде продукт не вызывает особого аппетита. Но не спешите сразу выбрасывать крупу – ее можно использовать для приготовления другого вкусного блюда.

Идея приготовления гречаников со вчерашней гречки опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova ) в Instagram. Выходит очень бюджетно и сытно.

Выбрасывать не стоит: что можно быстро приготовить из вчерашней гречки

Ингредиенты:

  • 400-500 грамм фарша
  • 2 ст.л. муки
  • 1 луковица
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  • 1 морковь
  • 1 яйцо
  • соль
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

Выбрасывать не стоит: что можно быстро приготовить из вчерашней гречки

1. Гречку сбить.

2. Добавить яйцо.

Выбрасывать не стоит: что можно быстро приготовить из вчерашней гречки

3. Добавить зажарку из лука и моркови.

4. Добавить фарш, соль и перец.

Выбрасывать не стоит: что можно быстро приготовить из вчерашней гречки

5. Всё хорошо перемешать.

6. Добавить муку.

7. Сформировать гречаники.

Выбрасывать не стоит: что можно быстро приготовить из вчерашней гречки

8. Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.

9. Пожарить до золотистости.

10. Подавать со сметаной.

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