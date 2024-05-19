Если в холодильнике остается немного гречки – она очень быстро отправляется в мусорку. В холодном виде продукт не вызывает особого аппетита. Но не спешите сразу выбрасывать крупу – ее можно использовать для приготовления другого вкусного блюда.

Идея приготовления гречаников со вчерашней гречки опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova ) в Instagram. Выходит очень бюджетно и сытно.

Ингредиенты:

400-500 грамм фарша

2 ст.л. муки

1 луковица

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1 морковь

1 яйцо

соль

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Гречку сбить.

2. Добавить яйцо.

3. Добавить зажарку из лука и моркови.

4. Добавить фарш, соль и перец.

5. Всё хорошо перемешать.

6. Добавить муку.

7. Сформировать гречаники.

8. Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.

9. Пожарить до золотистости.

10. Подавать со сметаной.

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