Выбрасывать не стоит: что можно быстро приготовить из вчерашней гречки
Если в холодильнике остается немного гречки – она очень быстро отправляется в мусорку. В холодном виде продукт не вызывает особого аппетита. Но не спешите сразу выбрасывать крупу – ее можно использовать для приготовления другого вкусного блюда.
Идея приготовления гречаников со вчерашней гречки опубликована на странице фудблогера Карины Фисенковой (karinafisenkova ) в Instagram. Выходит очень бюджетно и сытно.
Ингредиенты:
- 400-500 грамм фарша
- 2 ст.л. муки
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 яйцо
- соль
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Гречку сбить.
2. Добавить яйцо.
3. Добавить зажарку из лука и моркови.
4. Добавить фарш, соль и перец.
5. Всё хорошо перемешать.
6. Добавить муку.
7. Сформировать гречаники.
8. Выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.
9. Пожарить до золотистости.
10. Подавать со сметаной.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: